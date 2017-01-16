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Серфер ушла от погони двухметровой акулы

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Французская туристка Изабелль Фабре (Isabelle Fabre) повстречалась с акулой по время занятия кайтсерфингом (серфингом со специальным воздушным змеем) у берегов Австралии. Об этом пишет издание Daily Mail, разместившее видео инцидента, снятого с беспилотника.

Когда 30-летняя путешественница заметила темный силуэт в воде, то поначалу подумала, что это либо тень от ее доски для серфинга, либо дельфин. Но в конце концов она разглядела, что это была белая акула длиной примерно два метра.

Туристка запаниковала и попыталась выбраться на сушу, но быстро сделать это не удалось. В конце концов она благополучно достигла берега. По словам Фабре, в момент происшествия вся жизнь пронеслась перед ее глазами.

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