Серфер ушла от погони двухметровой акулы

Французская туристка Изабелль Фабре (Isabelle Fabre) повстречалась с акулой по время занятия кайтсерфингом (серфингом со специальным воздушным змеем) у берегов Австралии. Об этом пишет издание Daily Mail, разместившее видео инцидента, снятого с беспилотника.

Когда 30-летняя путешественница заметила темный силуэт в воде, то поначалу подумала, что это либо тень от ее доски для серфинга, либо дельфин. Но в конце концов она разглядела, что это была белая акула длиной примерно два метра.

Туристка запаниковала и попыталась выбраться на сушу, но быстро сделать это не удалось. В конце концов она благополучно достигла берега. По словам Фабре, в момент происшествия вся жизнь пронеслась перед ее глазами.