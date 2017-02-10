Названы возможные причины гибели сотен черных дельфинов в Новой Зеландии

Сотни черных дельфинов-гринд, выбросившихся на берег Новой Зеландии и впоследствии погибших, могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей. Об этом РИА Новости рассказал Константин Згуровский, руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы.

Он отметил, что существует порядка дюжины гипотез о причинах подобного поведения дельфинов. «Лично я придерживаюсь точки зрения, что это сбой акустической системы. Причины этого могут быть разные — например, воздействие гидроакустических ударов при исследовании шельфа и сонары военных подводных лодок и кораблей. Если в стае поражены вожаки, то все остальные дельфины следуют за ними», — пояснил Згуровский.

По словам эксперта, также есть предположения о заражении животных червями или отравлении попадающими в океан загрязняющими веществами, например тяжелыми металлами.

Порядка 400 гринд выбросились на побережье залива Голден в Новой Зеландии за ночь с 9 на 10 февраля. На месте работают спасатели, которым удалось извлечь около сотни тел животных, сообщает РЕН ТВ.