Из жизни
 

Вытащившие акулу на берег ради видео туристы выплатят штраф

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В Бразилии туристы, вытащившие маленькую акулу из воды, чтобы сделать видеозапись, должны будут выплатить штраф в пять тысяч фунтов стерлингов (более 6,2 тысяч долларов). Об этом пишет в среду, 8 февраля, The Daily Mirror.

По информации издания, компания достала рыбу из океана на берегу архипелага Фернанду-ди-Норонья (штат Пернамбуку), несмотря на знаки, запрещающие убивать, ловить, беспокоить или кормить животных. Ролик с держащей акулу 35-летней женщиной, имя которой не указано, появился в сети 7 февраля. Камеру держал ее молодой человек.

В результате туристы должны будут выплатить по 2,5 тысячи фунтов стерлингов каждый за жестокое обращение с животными. Как пишет The Daily Mirror, опубликованный в соцсети Facebook ролик столкнулся с волной негативной критики. Пользователи сети выразили надежду на то, что туристы вынесут урок из случившегося.

В феврале 2016 года сообщалось, что в Аргентине туристы до смерти замучили дельфина, делая с ним селфи. Инцидент произошел на курорте Santa Teresita, который находится к юго-востоку от Буэнос-Айреса.

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