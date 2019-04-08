Женщина убила домашнюю свинку ради мяса и попала под суд

Во Франции вынесен приговор жительнице Бретани, по вине которой убили и разделали свинью, оставленную ей на содержание в качестве домашнего животного. Об этом сообщает издание The Local.

Двухмесячную свинку по кличке Бейб спасли от забоя местные зоозащитники. Следующие два года она провела в приюте для животных. После переезда приюта ей решили подыскать другого владельца. 40-летняя женщина, жившая по соседству, согласилась взять Бейба на поруки. Ей пришлось подписать договор, запрещавший убивать питомца ради мяса.

Когда новой хозяйке надоело ухаживать за животным, она обратилась к бывшему мужу. Тот привел мясника, который застрелил свинью из дробовика и разделал тушу. Позднее полиция обнаружила у женщины 110 килограммов консервированного мяса и паштета, по-видимому, приготовленных из Бейба. Бывший муж француженки утверждает, что она с самого начала планировала забить свинью.

Суд признал женщину виновной в злоупотреблении доверием и соучастии в забое животного вне скотобойни. Ее оштрафовали на 500 евро (37 тысяч рублей) и приговорили к трем месяцам лишения свободы условно.

В 2018 году сообщалось, что житель Канады обманом получил из приюта для животных свинку, воспитанную в качестве домашнего питомца, убил ее и съел. Ему удалось избежать наказания, поскольку законы о жестоком обращении с животными не были нарушены.

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