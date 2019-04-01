Свинья за рулем помешала вести машину

В американском штате Миннесота помощник шерифа остановил виляющий автомобиль и обнаружил в салоне мужчину с двумя свиньями. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Одно животное, весившее больше 110 килограммов, развалилось на коленях водителя. Поросенок поменьше стоял рядом. Мужчина с трудом удерживал машину на своей полосе, потому что свинья на его коленях облокотилась на руль.

Нарушитель объяснил, что переезжает в другую часть штата и захватил животных с собой. По его словам, он позволил свиньям забираться к себе на колени из опасения, что в противном случае они замерзнут. Помощник шерифа сделал ему предупреждение и отпустил.

В офисе шерифа отметили, что встречали рассеянных водителей, которые отвлекались на разговоры по мобильному телефону, макияж и еду, но впервые встретили человека, который не справлялся с управлением из-за свиньи на коленях.

В 2016 году сообщалось, что дорожная полиция Китая обнаружила 20 поросят в багажном отделении внедорожника, остановленного для проверки недалеко от города Ганьчжоу, провинция Цзянси. Стражей порядка заинтересовал подозрительный запах, исходящий от автомобиля.

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