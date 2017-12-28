Британку оштрафовали за кормление голубей

Британку оштрафовали на 80 фунтов стерлингов (примерно 6200 рублей) за то, что ее дети покормили голубей. Об инциденте сообщает The Mirror.

31-летняя Кэти Траджилл (Katie Trudgill) из города Брэдфорд ходила по магазинам со своими детьми — пятилетней Амелией и трехлетним Финли. Они проголодалась, и женщина купила им сосиски в тесте. Когда дети их доели, они высыпали оставшиеся крошки из упаковок на землю для голубей, а сами бумажки женщина выбросила в урну. Это заметил муниципальный работник.

Траджилл отметила, что сотрудник подошел тогда, когда птицы уже все склевали. «Я понятия не имела об этом запрете, иначе запретила бы детям это делать. Они же просто кормили голубей, а не бросали на землю мусор», — сказала она. При этом женщина не собирается подавать в суд и оспаривать штраф.

Представитель частной фирмы, сотрудник которой оштрафовал британку, заявил, что преднамеренное кормление голубей является нарушением, однако сотрудников будут учить различать нарушителей и людей, допустивших досадную оплошность. «Если вдруг у человека упало что-то из кармана или ребенок что-то уронил, сотрудники должны сообщить им об этом, но не штрафовать», — сказал он.

Спикер городского правительства Брэдфорда отметил, что кормление голубей в центре города не приветствуется, так как приводит к загрязнению улиц и зданий, но добавил, что штраф за раскидывание мусора можно обжаловать.

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