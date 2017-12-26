Запустивший трансляцию за рулем араб заработал штраф в прямом эфире

Сотрудники полиции Дубая оштрафовали местного жителя Саида Ябера (Saeed Yaber), запустившего прямую трансляцию в Instagram за рулем автомобиля. Об этом сообщает Expat Media.

Инцидент произошел на главной улице города — Шоссе шейха Зайда. Реагируя на жалобы пользователей в социальных сетях, правоохранители заглянули на страницу Ябера в Instagram, где Саид Ябер вел прямую трансляцию, находясь за рулем своего автомобиля.

Полицейские зашли в комментарии к трансляции и оштрафовали нарушителя на 800 дирхам (около 12,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), а также «наградили» его четырьмя штрафными баллами за невнимательное вождение.

После инцидента глава Департамента дорожного движения Дубая Саифа Аль Мазру (Saif Al Mazroui) напомнил автолюбителям об опасной невнимательности за рулем и призвал водителей к сосредоточенности.

Как отмечают журналисты Expat Media, только за первый триместр 2017 года в Дубае было оштрафовано более 16 тысяч автомобилистов, использовавших смартфон за рулем.

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