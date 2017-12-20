Укушенный коброй парень спросил совета в соцсети, не дождался ответа и умер

Индонезийский подросток по имени Арил умер спустя 12 часов после укуса домашней кобры. Перед этим 14-летний юноша разместил в соцсети фото с укусом, рассчитывая на реакцию друзей, сообщает The Daily Mail.
Утром парень опубликовал фото змеи в боевой стойке с подписью «Почему бы немного не улыбнуться». Спустя некоторое время он поделился снимком с кровавым укусом на руке. Рука была перевязана шнурком в области локтя, вероятно, подросток пытался предотвратить распространение яда.
Советов от друзей не последовало. Спустя некоторое время Арил попросил отвезти его к медикам. «Если кто-то считает себя моим другом, пожалуйста, отведите меня в больницу», — написал он.
Час спустя на просьбу отреагировал приятель Арила. Парня доставили в больницу, но было поздно: вечером он скончался.
По словам матери Арила, в момент происшествия она находилась на работе и не знала о случившемся.
Отмечается, что у Арила было более дюжины змей. Известно, что он был активным членом неправительственной организации, которая организовывала уличные выступления с участием опасных рептилий, чтобы собрать деньги для жертв стихийных бедствий.
В сентябре скончался российский видеоблогер Арслан Валеев, в прямом эфире натравивший на себя черную мамбу.