Оголившая грудь во время прямого эфира девушка обманула цензуру боди-артом

Видео: ЁЖ / Telegram

Популярная британская стримерша, известная под псевдонимом djarii, обманула цензуру сервиса Twitch и продемонстрировала обнаженную грудь во время онлайн-трансляции. Фрагмент прямого эфира был опубликован в Telegram-канале «ЕЖ».

«Гений шкур-маркетинга», — отметили в администрации канала.

На видео djarii оголяется перед зрителями ради щедрых пожертвований. Чтобы не быть заблокированной администрацией сервиса, девушка вынуждена делать вид, что перевоплощается в героиню культовой игры StarCraft агента Нову Терру. С помощью краски стримерша скрывает обнаженную грудь и свободно общается с фанатами во время прямого эфира.

Ранее в декабре американский геймер AJ Lester нелегально провел прямую трансляцию боя между чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом Жозе Альдо. Стример выдал поединок за прямую трансляцию игры в EA Sports UFC.