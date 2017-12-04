Американец выдал настоящий бой UFC за видеоигру

@zavtracast / Twitter

Американский геймер, известный под псевдонимом AJ Lester, нелегально провел прямую трансляцию боя между чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом Жозе Альдо, выдавая поединок за стрим видеоигры EA Sports UFC. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте TheRealSMA и за стуки набрал более 135 тысяч лайков и 60 тысяч ретвитов.

На видео AJ, нажимая на кнопки контроллера, делает вид, что играет в EA Sports UFC на консоли, и якобы комментирует свои действия. «Ну давай, мужик, давай», — покрикивает он на Альдо, стуча по стикам пульта.

Зрители восхитились смекалкой геймера, отметив, что AJ ловко избежал нарушения авторских прав. «Я действительно поражен, этот человек — гений», — отметил один из них.

«Вот это действительно крутая графика! Выглядит очень реалистично. Как будто настоящий матч смотрю», — пошутил другой.

Холлоуэй и Альдо встречались на турнире UFC 218, состоявшимся в Детройте (США) в ночь на 3 декабря. В поединке за титул чемпиона UFC в полулегком весе сильнее оказался Холлоуэй — в третьем раунде он нокаутировал соперника. Эта победа стала для него 19-й при трех поражениях в профессиональной карьере. 31-летний Альдо потерпел четвертое поражение и выиграл 26 боев.