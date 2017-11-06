Полицейские в Бразилии расстреляли подростков-бандитов во время стрима

Бразильские полицейские расстреляли машину, в которой находились четверо подростков, предположительно, участников одной из уличных банд. Видео публикует Live Leak.

Молодые люди слушали музыку в стиле фанк, что в отдельных регионах страны является признаком принадлежности к преступным сообществам. Свое времяпрепровождение юноши транслировали в сети, когда раздались выстрелы. Полицейские открыли огонь, так как заподозрили, что молодые люди незадолго до этого совершили преступление и находятся в розыске. В результате происшествия трое подростков были убиты.