Австралийка телепортировалась и мгновенно растолстела в прямом эфире

Посетители Reddit обратили внимание на фрагмент из репортажа австралийского телеканала Sky News Australia, во время которого проходившая за спиной корреспондента девушка внезапно «телепортировалась и растолстела». Гифка была опубликована пользователем портала с ником skaschmidt.

На фрагменте, который за несколько часов собрал более 19 тысяч лайков, за спиной журналиста, рассказывающего о перестановках в кабинете министров, проходит девушка, которая вскоре исчезает за его плечом. Спустя несколько секунд из-за другого плеча корреспондента в правом нижнем углу экрана, где размещена дополнительная картинка, транслируемая другой камерой, появляется тучная женщина. «Удивительное преображение», — отметил skaschmidt.

В комментариях пользователи Reddit окрестили «растолстевшую» девушку именем Нэнси и принялись в шутку удивляться ее «волшебному перевоплощению». «О мой бог. Ненси только что растолстела на 25 кило! Я клянусь», — посокрушался один из них.

Некоторые юмора не оценили и принялись доказывать шутникам, что на самом деле девушка никуда не телепортировалась. Они принялись убеждать оппонентов в том, что это просто удачное совпадение.

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