Оператор зарядил снежком в лицо ведущей за несколько секунд до прямого эфира

Ведущая FOX6 News Milwaukee Эми Дюпон (Amy DuPont) получила снежком за несколько секунд до начала прямого эфира. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте телеканала.

На видео, которое менее чем за сутки набрало более 47 тысяч просмотров, смеющаяся Дюпон дурачится вместе со своим оператором. Внезапно из-за кадра прилетает пущенный коллегой снежок и с характерным звуком попадает прямо в лицо ведущей. Несмотря на следы снега и раскрасневшийся нос, женщина невозмутимо начинает прямой эфир и объясняет зрителем причину своего нелепого вида.

«Не знаю, видите ли вы, что мое лицо все мокрое, но только что мой оператор зарядил мне снежком прямо в лицо. Так что снега тут предостаточно», — заключила она.

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