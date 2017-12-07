Журналистка прервала прямой эфир из-за слова «нигер»

Ведущая американского телеканала CBS Шэрон Рид (Sharon Reed) прервала коллег в прямом эфире, чтобы обсудить оскорбления в ее адрес со стороны зрителей. Об этом сообщает BuzzFeed.

Рид получила электронное письмо, в котором женщина назвала ее «нигером» и отметила, что та — расистка. «Вы — причина того, что с миром все не так», — говорилось в сообщении.

Журналистка зачитала письмо вслух в прямом эфире, после чего предпочла оставить зрителям решать, насколько слова зрительницы правдивы. «Я бы могла нагрубить в ответ, но вместо этого пусть ваши слова скажут за себя сами», — добавила Рид.

После эфира в Twitter появилось множество комментариев по поводу поведения репортера: многие признали, что она превосходно осадила обидчика.