Певица увидела голого незнакомца и впала в истерику в прямом эфире

Голландская певица Маан де Стинвинкель (Maan de Steenwinkel) разрыдалась во время прямого эфира на радио после того, как в студию забежал голый мужчина. Об этом сообщает The Daily Mail.

Девушка исполняла свою песню, когда по студии пробежал абсолютно обнаженный незнакомец. Она настолько испугалась, что начала плакать и несколько минут не могла унять истерику.

Оказалось, что происходящее было задумано ведущими музыкального шоу как розыгрыш. Другие люди, присутствовавшие при этом, рассмеялись.

Позднее радиостанция принесла извинения певице. Она приняла их.