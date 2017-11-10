Шведов заставили полчаса слушать «Ради Аллаха» на повторе

Утренний эфир шведского радио прервался пропагандистской композицией запрещенной на территории России группировки «Исламское государство». Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел на самой популярной радиостанции в Швеции — Mix Megapol. По данным издания, тысячи шведов были вынуждены в течение получаса слушать композицию «Ради Аллаха», которую обычно используют для вербовки в группировку. Материал хронометражем около трех минут был проигран на повторе десять раз.

Сотрудники радио подтвердили, что неизвестные вторглись в эфир, и обратились в полицию.