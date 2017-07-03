«Умершая» в прямом эфире журналистка развеяла миф о своей смерти

Пакистанской журналистке Изре Хан в эфире индийского канала India TV пришлось объяснять зрителям, что она не умерла во время трансляции празднования Ураза-байрама. Отрывок эфира девушка опубликовала в Twitter.

В 2016 году во время трансляции с Ураза-байрама она потеряла сознание и упала с высокой трибуны. Спустя год пользователи вновь начали обсуждать ее падение, после чего индийский телеканал обратился к ней за разъяснениями.

Видео: Gram TV / YouTube

Ролик начал распространяться по сети с новой силой после празднования Уразы-байрама в конце июня 2017 года. Девушка подтвердила, что осталась жива и чувствует себя прекрасно. По ее словам, она упала с микрофоном, потеряв сознание из-за жары.

Из-за быстро распространяющихся слухов о смерти Изра решила устроить онлайн-сессию в Twitter, где объяснила, что видео старое, а сейчас ей ничего не угрожает.

В феврале в Доминиканской Республике в ходе прямого радиоэфира были застрелены двое сотрудников радиостанции. Неизвестный зашел в студию радиостанции и, не говоря ни слова, начал стрелять по присутствующим в комнате.