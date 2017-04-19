После избиения умер журналист и соучредитель газеты «Новый Петербург»

В больнице Санкт-Петербурга скончался журналист Николай Андрущенко. Об этом «Фонтанке» сообщила Алевтина Агеева, директор газеты «Новый Петербург», соучредителем которой он являлся.

73-летний журналист находился в Мариинской больнице. Он был доставлен туда 9 марта после избиения неизвестными людьми. Нападение произошло, когда он шел из редакции на деловую встречу. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

«После госпитализации Николаю Степановичу провели операцию на мозге, ввели его в медикаментозную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пару дней назад отключили, он стал самостоятельно дышать, но сегодня утром умер», — уточнила медиаменеджер.

Андрущенко специализировался на правозащитной и криминальной тематике. Учрежденная при его участии газета имеет ультраконсервативную направленность, уточняет «Интерфакс».

Николай Андрущенко родился 10 сентября 1943 в городе Лениногорске в Казахстане. Окончил физический факультет ЛГУ, имел степень доктора физико-математических наук. В начале 1990-х годов входил в депутатский состав Ленсовета.

В 2007 году его арестовали по обвинению в клевете на председателя жилкома Петербурга Юниса Лукманова и публичном оскорблении сотрудников прокуратуры. Суд приговорил его к штрафу. Андрущенко объяснял открытое в его отношение дело реакцией на его публикации. После этого Андрущенко принял решение отказаться от российского гражданства.