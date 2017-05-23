Журналист разозлил общественность шуткой о неизбежной смерти на концерте Гранде

Шутка журналиста-фрилансера Дэвида Левитта (David Leavitt) по поводу теракта на концерте Арианы Гранде вызвала шквал критики в сети. Автор, узнавший о первых жертвах взрыва на стадионе в Манчестере, написал в Twitter что сам чуть не умер, когда последний раз слышал песни этой исполнительницы.

«Подтверждена смерть нескольких человек на "Манчестер Арене". В последний раз, когда я слушал Ариану Гранде, я тоже чуть не умер», — написал Левитт.

Несмотря на возмущение пользователей, которые сочли шутку кощунственной, журналист продолжил шутить в том же духе, пишет The Daily Mail. Следующий его твит гласил: «Честно говоря, весь год я думал, что Ариана Гранде — это то, что заказывают в Starbucks».

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Возмущенные постами Левитта пользователи обратились через соцсети к его работодателям — CBS, AXS, Yahoo! и Examiner. Его называли «подлым мерзавцем» и призывали СМИ больше никогда не сотрудничать с ним.

Поначалу журналист попытался вступить в спор с комментаторами, чтобы доказать, что его шутка — насмешка не над погибшими. а над творчеством певицы. Однако спустя час и сорок пять минут после первой публикации, он все же удалил спорные твиты, а еще через время извинился, объяснив это многочисленными просьбами.

22 мая в результате взрыва на стадионе Манчестера, после завершения концерта Гранде, погибло 22 человека, еще 59 получили ранения. По подозрению в причастности к теракту задержан 23-летний мужчина.