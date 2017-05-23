В сети начали поиск пропавших во время теракта в Манчестере детей

В социальных сетях начался масштабный поиск детей, не вышедших на связь после теракта в Манчестере. Обеспокоенные родители принялись массово публиковать фотографии потерявшихся подростков, подкрепляя публикации хештегами #Manchester, #ArianaGrande и #RoomForManchester.

К поискам присоединились и друзья пропавших. Располагающих информацией пользователей Twitter просят срочно связаться с авторами постов и поделиться данными. «Мартина до сих пор не нашли. Если вы располагаете какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь с нами», — написал пользователь с ником Stipkins.

На помощь взволнованным родственникам также пришли СМИ. Так, в Twitter-аккаунте телепрограммы «Доброе утро, Британия» опубликовали отрывок из сюжета о 15-летней Оливии Кэмпбелл (Olivia Campbell), мать которой попросила тех, кто располагает информацией о судьбе ее дочери, немедленно сообщить об этом по горячей линии.

— Good Morning Britain (@GMB) 23 мая 2017, 05:39

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Теракт произошел 22 мая за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена», когда там завершалось выступление певицы Арианы Гранде. На мероприятии присутствовали несколько тысяч человек, в основном дети и подростки. По последним данным, погибли 22 человека, 59 ранены.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, полицейским удалось установить личность исполнителя теракта. Она отметила, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным. В итоге по подозрению в причастности к теракту был задержан 23-летний мужчина.