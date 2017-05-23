В сети начали поиск пропавших во время теракта в Манчестере детей

В социальных сетях начался масштабный поиск детей, не вышедших на связь после теракта в Манчестере. Обеспокоенные родители принялись массово публиковать фотографии потерявшихся подростков, подкрепляя публикации хештегами #Manchester, #ArianaGrande и #RoomForManchester.
К поискам присоединились и друзья пропавших. Располагающих информацией пользователей Twitter просят срочно связаться с авторами постов и поделиться данными. «Мартина до сих пор не нашли. Если вы располагаете какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь с нами», — написал пользователь с ником Stipkins.
На помощь взволнованным родственникам также пришли СМИ. Так, в Twitter-аккаунте телепрограммы «Доброе утро, Британия» опубликовали отрывок из сюжета о 15-летней Оливии Кэмпбелл (Olivia Campbell), мать которой попросила тех, кто располагает информацией о судьбе ее дочери, немедленно сообщить об этом по горячей линии.
Теракт произошел 22 мая за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена», когда там завершалось выступление певицы Арианы Гранде. На мероприятии присутствовали несколько тысяч человек, в основном дети и подростки. По последним данным, погибли 22 человека, 59 ранены.
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, полицейским удалось установить личность исполнителя теракта. Она отметила, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным. В итоге по подозрению в причастности к теракту был задержан 23-летний мужчина.