В странной позе телеведущего разглядели тайные знаки

Хью Эдвардс (Huw Edwards), ведущий новостей на канале «Би-би-си», во время эфира принял позу, которую зрители расценили как знак, пишет The Daily Mail.

Эдвардс поочередно оперся сначала на одну, а затем на другую руку. Постоянным зрителям канала движения показались настораживающе методичными. Пользователи предположили, что вместо Эдвардса посадили либо робота, либо клона. Некоторые зрители сочли, что Хью просто пытался тайно исполнить дэб. Зачем ведущий подавал тайные знаки, приверженцы теорий заговора не объяснили.

Часть пользователей придерживается мнения о том, что Эдвардс просто пытается следовать современным тенденциям и работать с аудиторией, время от времени подкидывая ей загадки. Так, в июне он насторожил зрителей затяжным молчанием в эфире.