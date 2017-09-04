Оператор отвлекся на стрип-клуб во время репортажа о пробках

Во время выпуска утренних новостей города Джексон (штат Миссисипи, США) оператор показал зрителям билборд с рекламой стрип-клуба вместо демонстрации пробок на дороге. На это обратил внимание портал Akram Daily.

Ведущая в прямом эфире попросила оператора показать покрупнее участок дороги, на котором случилась авария. Тем не менее на экране вместо последствий ДТП появилась крупная неоновая вывеска с полуголой женщиной. Журналистка, увидев происходящее, вздохнула и попросила зрителей сосредоточиться на новости и не обращать внимание на «неполадки» в эфире.

В июне зрителей «Би-би-си» насторожило странное поведение ведущего Хью Эдвардса, который во время новостей на протяжении нескольких минут молчал в кадре. Эдвардс то выглядел задумчивым и понурым, то удивленным, при этом он делал пометки в своем блокноте.