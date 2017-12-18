Участник телеигры не заметил правильного ответа на своей футболке и опозорился

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Участник испанской телеигры Ahora Caigo неверно ответил на вопрос, несмотря на правильный ответ, написанный на его футболке. На курьез обратило внимание издание The Independent.

Молодого человека, представившегося Альберто, спросили, кто такой Стив Роджерс из комиксов о «Мстителях». Среди вариантов ответа были «доктор», «сэр» и «капитан». При этом игрок стоял в футболке с изображением Капитана Америки, но по какой-то причине ответил «доктор».

Его соперник сначала занервничал, потому что ожидал, что Альберто — фанат комиксов Marvel, поскольку пришел в футболке с их символикой. В соцсетях предположили, что неудачливый участник относится к тому типу людей, которые носят одежду с какими-то знаковыми вещами из современной культуры, но понятия не имеют, что они значат.

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