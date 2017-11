Известное телешоу уличили в обмане зрителей

Зрители британского реалити-шоу I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! (аналог «Последнего героя») заподозрили режиссеров проекта в обмане. Авторы шоу объявили, что одно из опасных соревнований проводилось на высоте около 100 метров, однако в момент съемок в кадр попала прогуливающаяся по земле женщина, которая не выглядела так, будто ее снимали с небоскреба.

«Женщина в нижнем левом углу довольно большая, учитывая, что она на 320 футов ниже, чем знаменитости!» — обратил внимание пользователь Facebook Том Смит. Запись распространили по сети десятки тысяч человек, однако создатели шоу пока никак не отреагировали.

Пользователей соцсетей позабавило наблюдение Смита. Некоторые в шутку предположили, что зрителей не обманывали, просто женщина на самом деле была гигантского размера. Другие шутили над теми, кто в принципе удивился тому, что телешоу — это постановка.

Позже подписчица Смита обнаружила еще одного персонажа, прогуливающегося на песке, который также примерно совпадает по росту с людьми, которые стоят на высоте сотни метров от земли.

С тем, что это ляп, согласны не все. Некто Саймон Ред (Simon Red) утверждает, что кадры не постановочные, поскольку во время съемок находился на земле. «Я гарантирую, что сцена на 100 процентов реальна», — пишет он. В защиту этой версии выступили люди, причастные к съемочным процессам. По их словам, на кадрах не все в порядке с перспективой, но утверждать, что они сфальсифицированы, нельзя.

Ранее зритель Первого канала упрекнул создателей шоу «Я могу» в обмане. Он заметил, что авторы программы выдали одну женщину за другую.