На Украине раскрыли внесших залог за ранее сбегавшего из страны вице-премьера

«УП»: Часть залога за сбегавшего с Украины вице-премьера Чернышова внесла жена

За вице-премьера Украины Алексея Чернышова, ранее сбегавшего из страны, часть залога внесла его супруга. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») в Telegram.

«Известно, что жена Светлана Чернышова внесла 10 миллионов гривен (18,9 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), 44 миллиона (более 83 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») внесла Дарья Бедя и 66 миллионов (более 124 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») — ООО "Форавто тор"», — говорится в публикации.

22 июня стало известно, что Чернышов вернулся на Украину. Он опубликовал в социальных сетях сообщение, что находился за границей «в очень важной командировке».

На следующий день сбежавший вице-премьер Украины пришел к правоохранителям и получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в «злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц». 27 июня суд отпустил Чернышова под залог в размере более 120 миллионов гривен (около 226 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

