Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:00, 27 июня 2025Бывший СССР

На Украине суд отпустил ранее сбегавшего из страны вице-премьера

Суд отпустил сбегавшего с Украины вице-премьера Чернышова под залог
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

На Украине суд отпустил под залог вице-премьера и министра по реинтеграции Алексея Чернышова, ранее сбегавшего из страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что соответствующую меру пресечения Чернышову избрал Высший антикоррупционный суд страны. Размер залога составляет более 120 миллионов гривен (около 226 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Под стражу его брать не будут. От исполнения обязанностей вице-премьера (...) его также не отстранили. В течение двух месяцев Чернышов обязан по первому требованию являться к следователю», — говорится в публикации.

Кроме того, Чернышова обязали воздержаться от общения со свидетелями по делу о коррупции, по которому он проходит подозреваемым. В случае смены места жительства или работы вице-премьер обязан извещать правоохранителей.

22 июня Чернышов вернулся на Украину, сообщив, что находился за границей в командировке. На следующий день он получил официальное подозрение от Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ) в «злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Стало известно о штурме российской армией села в Харьковской области

    Украинец на мотоцикле выехал в Словакию и избежал силовой мобилизации

    Силовики начали жестко задерживать людей неславянской внешности в российском городе

    Военкоры показали кадры последствий удара «Искандерами» по заводу в Днепропетровске

    В российском регионе решили установить еще один памятник Сталину

    Стало известно о задержании армянского архиепископа Микаеля

    Кадыров заявил об уничтожении важного узла связи ВСУ на харьковском направлении

    На Западе после саммита НАТО рассказали о сбывшемся прогнозе Путина

    ВСУ использовали обмелевшие каналы в Херсонской области для атак беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости