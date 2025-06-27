На Украине суд отпустил ранее сбегавшего из страны вице-премьера

Суд отпустил сбегавшего с Украины вице-премьера Чернышова под залог

На Украине суд отпустил под залог вице-премьера и министра по реинтеграции Алексея Чернышова, ранее сбегавшего из страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что соответствующую меру пресечения Чернышову избрал Высший антикоррупционный суд страны. Размер залога составляет более 120 миллионов гривен (около 226 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Под стражу его брать не будут. От исполнения обязанностей вице-премьера (...) его также не отстранили. В течение двух месяцев Чернышов обязан по первому требованию являться к следователю», — говорится в публикации.

Кроме того, Чернышова обязали воздержаться от общения со свидетелями по делу о коррупции, по которому он проходит подозреваемым. В случае смены места жительства или работы вице-премьер обязан извещать правоохранителей.

22 июня Чернышов вернулся на Украину, сообщив, что находился за границей в командировке. На следующий день он получил официальное подозрение от Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ) в «злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц».