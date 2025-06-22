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20:41, 22 июня 2025Бывший СССР

Сбежавший вице-премьер Украины вернулся в страну

Сбежавший вице-премьер Украины Алексей Чернышов вернулся в страну
Мария Винар

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Сбежавший вице-премьер Украины Алексей Чернышов вернулся в страну. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена», — написал он и сопроводил публикацию селфи на фоне надписи на украинском языке «Ласкаво просимо» («Добро пожаловать»).

В своем посте Чернышов рассказал, что завтра планирует приступить к работе в кабинете министров. По его словам, он будет заниматься сохранением уже имеющейся поддержки граждан Украины в странах-членах Европейского Союза (ЕС).

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможном побеге Чернышова. Он заявил, что вице-премьер находится в командировке, где выполняет два задания.

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