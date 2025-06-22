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21:28, 21 июня 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал слухи о побеге вице-премьера из страны

Зеленский: Вице-премьер Чернышов не сбежал, он находится в командировке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможном побеге вице-премьера Алексея Чернышова, заявив, что на самом деле он находится в командировке, где выполняет два задания. Слова украинского лидера передает украинское агентство УНИАН.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — заявил политик.

Зеленский уточнил, что Чернышову, в частности, поручено открывать хабы в разных странах. Кроме того, он должен разобраться с вопросом множественного гражданства украинцев.

Ранее Чернышов не вернулся на Украину после рабочего визита в Австрию. В доме у чиновника после его выезда за границу прошли обыски.

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