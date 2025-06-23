Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 23 июня 2025Бывший СССР

Сбежавший вице-премьер Украины пришел к правоохранительным органам и получил подозрение

Сбежавший вице-премьер Украины Чернышов вернулся в страну и получил подозрение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алексей Чернышов

Алексей Чернышов. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Вице-премьер и министр по реинтеграции Украины Алексей Чернышов вернулся в страну и получил официальное подозрение от Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Чернышова подозревают в «злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц», уточняет ведомство.

НАБУ также сообщает, что вице-премьер стал шестым подозреваемым в масштабной коррупционной сделке в строительной сфере «с участием топ-чиновников государства».

22 июня Алексей Чернышов вернулся в страну. Украинские СМИ называли его «бежавшим из-за уголовного преследования, однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он находится в командировке. Чернышов добровольно пришел в НАБУ и заявлял, что с уважением относится к работе правоохранительных органов Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском. Как они проникают в приграничье и что о них известно?

    Москвичам пообещали холодную ночь

    Борец с наркодилерами ушел ночью на срочную встречу и был избит до смерти

    Предотвращены воздушные удары ВСУ по России

    В Кабардино-Балкарии состоялся турнир по самбо среди мужчин

    В России произошло самое массовое снижение ставок по вкладам

    Киев обвинили в манипуляциях с телами военных

    Трамп призвал «выгнать бомжа из Конгресса» после критики ударов США по Ирану

    Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» баллистической ракеты

    Вступившая в отряд самообороны россиянка получила ранение при обстреле ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости