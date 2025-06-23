Сбежавший вице-премьер Украины пришел к правоохранительным органам и получил подозрение

Сбежавший вице-премьер Украины Чернышов вернулся в страну и получил подозрение

Вице-премьер и министр по реинтеграции Украины Алексей Чернышов вернулся в страну и получил официальное подозрение от Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Чернышова подозревают в «злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц», уточняет ведомство.

НАБУ также сообщает, что вице-премьер стал шестым подозреваемым в масштабной коррупционной сделке в строительной сфере «с участием топ-чиновников государства».

22 июня Алексей Чернышов вернулся в страну. Украинские СМИ называли его «бежавшим из-за уголовного преследования, однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он находится в командировке. Чернышов добровольно пришел в НАБУ и заявлял, что с уважением относится к работе правоохранительных органов Украины.