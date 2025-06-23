Сбежавший вице-премьер Украины вернулся и объяснил это одной причиной

Сбежавший вице-премьер Украины Чернышов вернулся, чтобы разобраться в ситуации

Вице-премьер и министр по реинтеграции Украины Алексей Чернышов вернулся в страну и пришел к правоохранительным органам, «чтобы разобраться в ситуации». Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Было много слухов о возможных процессуальных действиях по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации», — написал Чернышов.

Вице-премьер отметил, что все должно решиться законным способом и «правда должна возобладать». Чернышов также заявил, что с уважением относится к работе украинских правоохранительных органов.

22 июня Алексей Чернышов вернулся в страну. Украинские СМИ называли его «сбежавшим», однако президент страны Владимир Зеленский заявлял, что он находится в командировке, где выполнял два задания.