ЦРУ признало нарушения в отчете по России и выборам в США в 2016 году

В ЦРУ заявили, что оценка разведки США по РФ составлена с нарушениями

Оценка разведки Соединенных Штатов насчет того, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, чтобы поддержать Дональда Трампа, была составлена с многочисленными процедурными нарушениями. Также она могла быть политически мотивированной, сказано в отчете Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, пишет The New York Post.

«Проведенный Директоратом обзор анализа выявил многочисленные процедурные аномалии при подготовке этой оценки разведывательного сообщества», — сказано в статье.

Как уточняется, чрезвычайно сжатые сроки были нетипичными для официальной оценки разведывательного сообщества, на подготовку которой могут уходить месяцы. В частности, для оценки ситуации такого масштаба, степени сложности и политической «чувствительности».

Ранее сын американского главы Эрик Трамп заявил, что его семья понесла значительные убытки из-за обвинений в якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Родственникам президента Штатов нужно было выплатить около 500 миллионов долларов, «чтобы защититься от связанных с Россией спекуляций, фальшивых мистификаций и грязных досье о немыслимых вещах».