Очень толстый участник шоу о похудении превратился в сексуального красавца

Участник шоу о похудении Сэм Руэн (Sam Rouen) из Австралии показал в Facebook, как преобразился за последние 10 лет. Изменения оказались настолько разительными, что заинтересовали мировые СМИ, в частности, The Daily Mail, The Independent и некоторые китайские порталы.

В 19 лет австралиец принял участие в местной версии реалити-шоу The Biggest Loser, в котором соревнуются люди с избыточным весом и ожирением. На момент старта телешоу Руэн весил 154 килограмма и затем похудел на 71 килограмм. Его признали победителем как человека, который потерял самый высокий процент веса по сравнению с первоначальным.

Руэну удалось не только сохранить, но и приумножить результат. Он регулярно делится в соцсетях советами по здоровому питанию и рассказывает о спортивных успехах.

Руэн стал пожарным, а в 2016 году снялся для календаря с пожарными, где продемонстрировал свою фигуру.

Несмотря на впечатляющую физическую форму Руэн признавался журналистам, что до сих пор чувствует себя неудобно, когда приходится обнажаться на пляже. «Я все еще очень застенчив», — говорил он в 2015 году газете Daily Telegraph Australia.



