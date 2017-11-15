Найден способ спасти толстых людей от смерти

Люди, страдающие от ожирения, могут снизить риск ранней смерти от сопутствующих лишнему весу заболеваний, если будут употреблять продукты с низким содержанием жиров. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Новой Зеландии, опубликовавшие результаты исследования в журнале The BMJ. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Специалисты проанализировали 54 научных работ, которые проводились с 1966 по 2016 год. В общей сложности, в исследованиях приняли участие 30 тысяч человек. При этом лишь в 34 работах были получены данные высокого качества, которые показали, что снижение веса уменьшает риск преждевременной смерти на 18 процентов. В ходе анализа эксперты учитывали, какие именно диеты помогали бороться с ожирением.

Показано, что употребление продуктов с низким содержанием насыщенных жиров могут снижает преждевременную смертность у взрослых, страдающих ожирением. Ученые, однако, отмечают, что они не нашли достаточных доказательств влияния похудения на вероятность возникновения рака или сердечно-сосудистых заболеваний.