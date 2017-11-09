Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

Индийские исследователи опубликовали список продуктов, которые останавливают развитие ревматоидного артрита — хронического аутоиммунного заболевания, ведущего при отсутствии лечения к неизбежной инвалидности, сообщается на сайте EurekAlert!.

Авторы исследования рекомендуют употреблять фрукты, овощи, пищевые волокна, а также пробиотики.

Ревматоидный артрит вызывает боль, отек и скованность в суставах, серьезно влияя на качество жизни. Он быстро прогрессирует, а препараты, которые приостанавливают развитие заболевания, могут быть не доступны пациентам из-за высокой дороговизны.

Ученые советуют пациентам отказаться от алкоголя и курения и переходить на средиземноморскую и другие диеты, богатые растительной пищей. Кроме того, полезным может быть периодическое недельное голодание, а также употребление сушеных слив, черники, граната, цельного зерна, имбиря и куркумы. Это продукты снижают уровень метаболитов, провоцирующих воспаление суставов.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное употребление вина.