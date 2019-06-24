Российскую пенсионерку откопали из кучи мусора в ее квартире

В Ярославле спасатели откопали пенсионерку из рухнувшей на нее кучи мусора, принесенного пожилой женщиной с городских помоек. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает «Российская газета» со ссылкой на центр гражданской защиты Ярославля.

По данным издания, инцидент произошел 22 июня в Дзержинском районе города. Местная жительница попыталась встать с дивана, но задела гору скопившегося у нее дома мусора. Уточняется, что пространство квартиры было заполнено им «чуть ли не до потолка». В итоге на женщину рухнули многочисленные пакеты, коробки и мешки с мусором.

По словам официальной представительницы городского центра гражданской защиты Ирины Грушниковой, чтобы спастись, «погребенная под кучей мусора женщина начала стучать в пол». Соседи услышали стук и вызвали скорую. Приехавшие медики, в свою очередь, вызвали спасателей, потому что не смогли подобраться к пенсионерке из-за мусора, которым была заполнена вся квартира.

Уточняется, что пенсионерку пришлось «в прямом смысле слова откапывать». Пожилую женщину доставили в больницу.

В марте в Москве среди гор мусора нашли пятилетнюю девочку-маугли. Ее удалось обнаружить после заявления соседей, которые были обеспокоены продолжительным плачем ребенка. Выяснилось, что девочка жила в антисанитарных условиях. Она не умела разговаривать и показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла резинка для волос.

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