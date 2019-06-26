Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза
На Украине решили отказаться от наблюдателей ПАСЕ на выборах
Песков попытался найти жертв пыток среди журналистов и не нашел
В ДНР предотвратили покушение на «Ленина»
Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями
Российский ведущий сделал каминг-аут и рассказал о «лечении» от гомосексуализма
Кремль заявил о недопустимости ущемления прав России в ПАСЕ
Биткоин обновил рекорд за полтора года
МВД показало предполагаемых убийц Шабтая Калмановича
Названы главные пристрастия москвичей 
Новости партнеров

Старушка прибила кобру лопатой

Перейти в «Мою Ленту»

Пожилая жительница американского штата Пенсильвания убила кобру, заползшую в ее внутренний двор. На видео происшествия обратил внимание информационный портал CBS Philly.

73-летняя Кэти Кехоу (Kathy Kehoe) выглянула из окна своей кухни в понедельник, 24 июня, услышав громкое пение птиц. Она заметила на дворе змею. Женщина сделала несколько фотографий рептилии, а затем взяла лопату и забила ее до смерти.

«Я открыла дверь. Я выругалась, а потом сказала: "Это кобра". Я сразу это поняла», — рассказала журналистам Кехоу, воспитывающая несколько правнуков.

Специалисты из службы контроля за животными подтвердили, что женщина убила индийскую кобру длиной около 1,3 метра. Они пока не могут сказать точно, откуда змея появилась на дворе Кехоу. Однако известно, что в мае полиция конфисковала из соседнего дома 20 ядовитых змей, 12 из которых были кобрами. Вероятно, одна рептилия могла уползти.

Яд индийской кобры очень опасен — один грамм высушенного яда кобры может убить 140 собак среднего размера.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
73-Year-Old Bucks County Woman Kills Venomous Cobra In Her Yard With Shovel
Пес спас семью от ядовитой змеи ценой своей жизни
В жилом доме поймали пятиметровую кобру
В Индии кобра укусила позировавшего с ней туриста
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0224 июня

«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»

Рассказ россиянки о жизни на Бали
10:06Сегодня

Интуиция принесла дедушке сотни тысяч долларов

10:47Сегодня

Радостная антилопа выбралась из пасти крокодила и стала жертвой голодных собак

07:02Сегодня

Неподобающий наряд гостьи на свадьбе рассорил ее с женихом и невестой

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
15:3025 июня

Экзотический кот напал на мать и ребенка среди улицы

02:01Сегодня

Поездка в летний лагерь обернулась для школьницы параличом ног

20:5625 июня

Подросток вынес брата-инвалида из горящего дома и прослыл героем

Из жизни00:0422 июня
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛарен

Милый друг

Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
19:5725 июня

Страдающий редчайшим заболеванием «человек-дерево» захотел лишиться рук

16:1825 июня

Пьяный пилот залез в камин и провисел вниз головой шесть часов

19:1925 июня

Мужчина пошел на преступление ради собаки

Россия
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Стоит красивая девушка на улице — ее хватают»
Кавказская феминистка — о похищении невест, протесте против хиджабов и угрозах расправой
Большие гетто
Многоэтажные дома в спальных районах опасны для Москвы. Почему их продолжают строить?
Россияне раскрыли отношение к Украине и Западу
Совфед одобрил закон о приостановлении ракетного договора
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Россияне разгромили подъезд дома и выложили видео в интернет
Все материалы
Мир
«Потоки грязи разрывали людей на части»
Бразилия пережила самую страшную катастрофу в своей истории. Виновных не нашли до сих пор
Призыв к ПАСЕ вернуть России полномочия назвали провокацией
Россия раскритиковала «игру» США с Ираном
Спецпрокурор Мюллер даст показания перед Конгрессом
США дадут Украине денег на строительство военных объектов
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с Британией
В Конгрессе задумали запретить Трампу самовольно объявлять войну
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Жители Тбилиси прошлись по Путину
Кличко пообещал бороться за проспект Бандеры
Киевский суд отпустил разыскиваемого Интерполом вора в законе
Савченко решила избраться в Раду от Донбасса
Число жертв после взрывов боеприпасов в Казахстане увеличилось
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Лицом к человеку
Предприниматели из Хабаровска об эффективности семейного дела
Быстрее, мощнее
В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве
Европа признала главную роль России в борьбе с долларом
В США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei
Россиянам решили помочь самостоятельно бороться с долларами
В России приготовились запретить грузинское вино
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский сенатор через охранника Брежнева хотел купить кресло губернатора
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Москвич рассказал о коме после встречи с серийным отравителем
Все материалы
Наука и техника
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Раскрыт новый механизм старения
Предсказана гибель тысяч людей от адской жары
Появление космических людей признали возможным
Вселенные с двумя измерениями оказались обитаемыми
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Жена смертельно больного бывшего игрока «Зенита» высказалась об эвтаназии
Буффон согласился стать запасным в «Ювентусе»
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Английский клуб захотел вернуть Тотти в футбол
Боксер получил смертельные угрозы из-за спарринга с Джошуа
Хоккейный Эйнштейн
От этого игрока отказались российские клубы. Он уехал в США и стал лучшим в НХЛ
Все материалы
Культура
«Кто же наши враги?»
Русская смерть глазами иностранцев: зачем смотреть фильм «Курск»
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
В отражении
Искусное ретро и психоделичный нуар на фестивале имени Тарковского
Утонул участник ансамбля «Песняры»
Бари Алибасов все вспомнил и рассказал о своем коте
Умер актер Валерий Харченко
Примадонна от театра
Умерла Алла Покровская — глава звездной актерской династии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
Ведущий побил коллег электрошокером в прямом эфире
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Популярный блогер найден мертвым
«Почему этим недоактерам все еще верят?»
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Подружка невесты захотела прийти на свадьбу в неглиже и была осмеяна
Певица дала отпор обругавшим ее за некрасивую грудь критикам
Сфотографировавшую свою ногу на фоне флага ОАЭ супермодель наказали
Кейт Миддлтон «одержала победу» над Меган Маркл и стала самой влиятельной
Все материалы
Путешествия
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
Байкал оградят от российских туристов
Туристки обнаружили скрытую камеру в ванной съемных апартаментов
Женщина съездила в отпуск и вернулась парализованной и слепой
Стюардесса рассказала о худшем аспекте ее профессии
Все материалы
Из жизни
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Старушка прибила кобру лопатой
Радостная антилопа выбралась из пасти крокодила и стала жертвой голодных собак
Неподобающий наряд гостьи на свадьбе рассорил ее с женихом и невестой
Поездка в летний лагерь обернулась для школьницы параличом ног
Все материалы
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Фольксваген, который был важнее Гольфа
Рассказываем историю Volkswagen Scirocco, о котором все забыли
Ford представил кроссовер Puma
Раскрыт обновленный кроссовер Geely Atlas
Автостоянки в США забили «Боингами»
Все материалы
Дом
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
В Москве поднялись цены на жилье
Россиянам предложат ипотеку под два процента годовых
Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет
Названы регионы России с максимальной концентрацией дорогого жилья
Все материалы