Старушка прибила кобру лопатой

Пожилая жительница американского штата Пенсильвания убила кобру, заползшую в ее внутренний двор. На видео происшествия обратил внимание информационный портал CBS Philly.

73-летняя Кэти Кехоу (Kathy Kehoe) выглянула из окна своей кухни в понедельник, 24 июня, услышав громкое пение птиц. Она заметила на дворе змею. Женщина сделала несколько фотографий рептилии, а затем взяла лопату и забила ее до смерти.

«Я открыла дверь. Я выругалась, а потом сказала: "Это кобра". Я сразу это поняла», — рассказала журналистам Кехоу, воспитывающая несколько правнуков.

Специалисты из службы контроля за животными подтвердили, что женщина убила индийскую кобру длиной около 1,3 метра. Они пока не могут сказать точно, откуда змея появилась на дворе Кехоу. Однако известно, что в мае полиция конфисковала из соседнего дома 20 ядовитых змей, 12 из которых были кобрами. Вероятно, одна рептилия могла уползти.

Яд индийской кобры очень опасен — один грамм высушенного яда кобры может убить 140 собак среднего размера.

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