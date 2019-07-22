В России слепых пенсионеров обманом выселили из квартиры

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) мошенник лишил пожилых пенсионеров со слепотой и инвалидностью квартиры, пообещав им ремонт за свой счет. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 63-летний слепой пенсионер Владимир Баландин познакомился с мошенником, который представился Мурадом, в 2016 году на рынке телефонов. Напросившись в гости к пожилому россиянину, Мурад заявил, что в его квартире нужно сделать ремонт. Он пригласил в к пенсионеру своих рабочих и пообещал организовать ремонт за свой счет.

Закончив ремонт, рабочие попросили пенсионера оплатить их услуги. Мурад дождался, когда пожилая пара получит пенсию, и пришел к ним за деньгами. После этого он стал уговаривать пенсионеров приватизировать квартиру, обещав им ежемесячное пособие в пятнадцать тысяч рублей.

Для того, чтобы оформить жилье на себя, мошенник воспользовался факсимиле (штамп, который используется вместо подписи для незрячих людей — прим. «Ленты.ру») слепого с детства Владимира и его жены Ирины, потерявшей зрение в аварии.

После того, как злоумышленник впервые воспользовался чужим факсимиле, пенсионер обратился в полицию, но ему там не помогли. В декабре 2017 года его с женой выселили из квартиры, заявив, что теперь это собственность Мурада. Испугавшись, что к ним могут применить силу, пенсионеры добровольно покинули жилье и уехали к знакомым в село Красное.

Согласно выписке из Росреестра, на которую ссылается агентство, в марте 2016 года квартира пенсионеров действительно была передана в собственность некому Мураду О., а в 2017 году — Жанне И. Отмечается, что незрячий пенсионер долгое время не знал о том, что юридически квартира ему больше не принадлежит.

В июле Баландин отправился в Москву, чтобы «найти справедливость». По дороге он подхватил воспаление легких и попал в больницу. Возвращаться в Красное он пока не собирается.

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