Россиянам подсказали способ избежать истерики перед операцией на анальном отверстии

Проктолог Смирнова: Откровенный разговор с врачом поможет избежать тревоги перед операцией

Многие россияне впадают в настоящую истерику перед операцией на анальном отверстии, утверждает проктолог Елена Смирнова. В своем Telegram-канале она подсказала способ избежать тревоги перед хирургическим вмешательством.

По словам Смирновой, если пациент сильно переживает перед операцией, ему поможет откровенный разговор с врачом. Она объяснила, что люди обычно переживают из-за элементарного недостатка информации.

Доктор уточнила: человеку необходимо объяснить, как будет проходить подготовка к хирургическому вмешательству, что произойдет в операционной, как делается анестезия, когда он проснется и как выглядит реабилитация. Она добавила, что иногда можно даже схематично нарисовать на бумаге весь процесс. Когда пациент подробно знает путь, который предстоит пройти, он успокаивается, подчеркнула Смирнова.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как правильно подготовиться к приему проктолога. За пару дней до консультации он посоветовал соблюдать диету.