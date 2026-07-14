Дачников призвали опасаться помидоров

Дачников призвали опасаться ботвы томатов из-за возможных ожогов

Дачникам следует опасаться не только борщевика Сосновского. Так, лютик едкий, молочай, бархатцы, ландыш и помидорная ботва могут вызывать раздражение, зуд, ожоги и даже аллергическую реакцию, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Лютик едкий или "куриная слепота" очень часто встречается вдоль заборов, где греет солнышко. В его соке есть протоанемонин — вещество, которое раздражает кожу, может вызвать покраснение, зуд, а при повреждении растения — и более серьезные поражения. Если сок попадет в глаза, это грозит временным ухудшением зрения», — сообщил специалист.

Сок молочая содержит ферменты, которые при попадании на кожу могут вызвать покраснение, болезненность и волдыри. В составе бархатцев есть тиофены, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. После контакта с растением могут появиться покраснение, зуд и легкие ожоги.

Ясенец (неопалимая купина) способен вызывать химические ожоги кожи и сильно раздражать слизистые. Он опасен не только при прямом контакте, но и просто в жаркий солнечный день из-за летучих эфирных масел.

«Ландыш майский знаком всем. Его довольно нежный, но в высокой концентрации аромат способен вызвать головную боль, тошноту, а при попадании ядовитых веществ (конваллятоксин) через поврежденную кожу или при проглатывании — нарушить работу сердца. Опасны все части растения, особенно ягоды. Кстати, даже вода из вазы с ландышами может быть токсичной», — рассказал врач.

Главная опасность помидорной ботвы — алкалоиды. В листьях, стеблях и цветах томата содержатся томатин и соланин. По словам специалиста нельзя пробовать ботву на вкус либо прикладывать руки ко рту после прикосновения к ботве — есть риск получить пищевое расстройство или отравление. Кроме того, томатная ботва может вызывать аллергическую реакцию. После пасынкования или подвязки могут появиться сыпь на коже, слезоточивость, зуд в горле, кашель или насморк. Это происходит из-за попадания сока на кожу или вдыхания летучих веществ. С томатами следует работать в перчатках, в одежде с длинными рукавами и защитных очках.

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