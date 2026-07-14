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Из жизни
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21:05, 14 июля 2026Из жизни

Редчайший хищник съел школьника и лесоруба

В Индонезии редчайший суматранский тигр растерзал мальчика и лесоруба
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: dptro / Shutterstock / Fotodom

В Индонезии зоозащитники пытаются поймать редчайшего суматранского тигра, который за неделю растерзал школьника и работника лесозаготовительной концессии. Об этом пишет информационное агентство Antara.

Оба нападения произошли на территории концессии в провинции Риау на острове Суматра. Во вторник, 7 июля, тигр утащил 12-летнего мальчика из туалета в лагере лесорубов и растерзал. В пятницу, 10 июля, хищник напал на 29-летнего Эко Прасетьо, который вышел за территорию лагеря ночью. Останки мужчины нашли частично съеденными.

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Зоозащитники уверены, что оба нападения совершил один и тот же зверь — трехлетний самец. В районе были установлены ловушки, чтобы поймать тигра и вывезти его подальше от людей.

Поголовье суматранских тигров очень мало: в мире осталось примерно 400 особей. Эти дикие кошки обитают в нескольких местах на Суматре, но и в этих изолированных районах они все чаще сталкиваются с людьми, вырубающими леса.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал 50-летнего пастуха. Мужчина пропал, после того как ушел пасти скот.

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