Россиян задумали расселить по съемным квартирам

Курирующий строительную отрасль вице-премьер России Виталий Мутко выступил за увеличение в стране доли арендного жилья. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает ТАСС.

Речь идет о квартирах, которые будут предоставляться на условиях социального найма молодым семьям и другим категориям льготников, работникам социальной сферы, полицейским и военным. «Сегодня социальная аренда и арендное жилье у нас недооценено, или мы его недостаточно создаем», — сказал Мутко.

«Арендное жилье должно найти такое же отражение в реализации нацпроекта ["Жилье и городская среда"], как и собственное жилье», — добавил вице-премьер, подчеркнув, что, по данным социологов, около семи миллионов россиян готовы взять жилье в аренду.

Ранее о необходимости развивать в России рынок аренды жилья заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, России имеет смысл ориентироваться на опыт стран с развитой экономикой, в которых до 50 процентов жилья, предоставляемого гражданам для улучшения жилищных условий, выдается именно на правах найма.

По статистике Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), примерно каждый десятый россиянин (девять процентов населения) в 2019 году проживает в съемном жилье. Особенно высокой (13-16 процентов) доля квартиросъемщиков оказалась среди молодежи и людей 25-44 лет.

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