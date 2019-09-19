Россиянин нашел новый способ разбогатеть на доверчивых ипотечниках

В Уфе расследуется дело 35-летнего местного жителя, который, предположительно, присвоил средства нескольких граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Башкортостан.

По информации следствия, мужчина обманывал уфимцев, обратившихся к нему за помощью в оформлении ипотечного кредита. Занимая пост генерального директора ООО «Просто Ипотека», обвиняемый обещал содействие с получением ипотеки гражданам с испорченной кредитной историей.

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За период с июля по сентябрь им было заключено три таких договора — мужчина от имени компании брал на себя обязательства помочь с поиском кредитных средств, оказать содействие в приобретении жилья и передать его в собственность клиентов, имеющих просрочки по другим кредитам и займам.

В сумме уфимец получил от троих клиентов 800 тысяч рублей. Вместо того, чтобы помочь заплатившим ему гражданам с ипотекой, мужчина, по информации следствия, присвоил эти деньги себе. По заявлению пострадавших возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый свою вину признал лишь частично.

Ранее сообщалось о распространении в России новой схемы мошенничества с жильем: гражданам, интересующимся оформлением займов, предлагают заложить квартиру, обещая при этом условии снижение ставки. Однако вместо договора займа под залог доверчивым заемщикам дают на подпись договор обратного выкупа недвижимости. Подписав такой документ, владелец квартиры передает ее в собственность другому человеку, а сам становится нанимателем.

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