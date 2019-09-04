Россиянка попробовала заработать на жилье и потеряла целое состояние

Жительница города Мичуринск Тамбовской области стала жертвой мошенника и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Женщина разместила в интернете объявление с предложением снять у нее квартиру. По указанному телефону с ней связался неизвестный мужчина, который представился военнослужащим, заинтересованным в аренде жилья на два года. Он проговорил с хозяйкой жилья около часа, обещая, в частности, скорый перевод денег, которые якобы поступят ему от Министерства обороны.

В ходе разговора, полностью завладев вниманием женщины, «военный» выведал у нее коды доступа к онлайн-услугам банка, где хранились ее сбережения. «Пострадавшая, с ее слов, не заметила, как сама передала мошеннику все пароли об банковских операций», — подчеркивается в сообщении правоохранителей. В результате такого общения женщина лишилась 300 тысяч рублей, хранившихся на ее банковских счетах.

По заявлению пострадавшей ведется расследование, полицейским удалось установить, что мошенник звонил с номера, зарегистрированного в Московском регионе.

В 2018 году сообщалось о 26-летнем жителе Пензенской области, который, действуя по схеме, похожей на примененную в Мичуринске, обокрал десятки россиян. Он также представлялся военнослужащим и выведывал данные банковских счетов своих жертв, прикрывая истинные намерения интересом к аренде жилья. Ему даже удавалось убеждать собеседников пройти к банкомату — якобы для того, чтобы убедиться в поступлении предоплаты за квартиру.

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