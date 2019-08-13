Россиянин выманил у первого встречного миллионы рублей на покупку квартиры

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали злоумышленника, который обманом заполучил 12 миллионов рублей, сообщает «Мойка78».

Мужчина забрал деньги у потерпевшего, выразившего желание купить квартиру в городе. Они познакомились непосредственно в день совершения преступления в торговом центре «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса. Предполагаемый мошенник представился Муслимом и предложил пострадавшему помощь в поиске и покупке недвижимости. Он забрал у потерпевшего всю сумму на приобретение жилья, передал ее двум неизвестным, после чего вся троица успешно ретировалась и более на связь с «клиентом» не выходила.

Обманутый обратился в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось найти одного из злоумышленников — им оказался 30-летний безработный, ранее судимый, проживающий в Санкт-Петербурге. Подозреваемый помещен под стражу, у него изъята часть похищенных средств.

Ранее в августе сообщалось об активизации квартирных аферистов в Москве. По данным риелторов, за последние пять лет количество мошеннических сделок на московском рынке вторичного жилья увеличилось на 7,5 процента.

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