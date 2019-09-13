Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры

В Ленинградской области задержали четверых местных жителей, которые пытались получить страховку почти в восемь миллионов рублей за поджог муляжа дома из фанеры. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Как пишет издание, три женщины и мужчина купили землю в садовом товариществе «Азимут» массива Трубников Бор (Тосненский район Ленинградской области) и построили там из фанеры муляж здания. Мужчина, пользуясь своими навыками страхового брокера, подделал фотографии здания и организовал фальшивую экспертизу его стоимости. Одна из участниц банды застраховала муляж в компании «Росгосстрах» на 7,8 миллиона рублей.

Затем, по информации источника издания, владельцы участка подожгли строение и потребовали у страховщика выплаты компенсации за якобы утраченный дом. Участников предполагаемого преступного сговора задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности мошенников в сфере страхования недвижимости. Возбуждено уголовное дело. Двое задержанных находятся под домашним арестом, с двух взяли подписку о невыезде. Следствие предполагает, что эти четверо жителей Ленобласти могут быть причастны и к совершению других эпизодов мошенничества.

Это не первый случай мошенничества со страховкой несуществующей недвижимости. В марте 2019 года собственница дома в Калужской области потребовала от страховой компании 6,5 миллиона рублей за сгоревший дом. В ходе расследования выяснилось, что жилье было застраховано по одним фотографиям даже без осмотра сотрудниками организации. Женщине в выплате было отказано.

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