Дом
 
Последние новости
Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи
Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
Исчезнувшего 20 лет назад человека нашли на спутниковой карте
Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат
Чрезмерно оголившая ягодицы пловчиха добилась справедливости
Новости партнеров

Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры

Перейти в «Мою Ленту»

В Ленинградской области задержали четверых местных жителей, которые пытались получить страховку почти в восемь миллионов рублей за поджог муляжа дома из фанеры. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Как пишет издание, три женщины и мужчина купили землю в садовом товариществе «Азимут» массива Трубников Бор (Тосненский район Ленинградской области) и построили там из фанеры муляж здания. Мужчина, пользуясь своими навыками страхового брокера, подделал фотографии здания и организовал фальшивую экспертизу его стоимости. Одна из участниц банды застраховала муляж в компании «Росгосстрах» на 7,8 миллиона рублей.

Затем, по информации источника издания, владельцы участка подожгли строение и потребовали у страховщика выплаты компенсации за якобы утраченный дом. Участников предполагаемого преступного сговора задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности мошенников в сфере страхования недвижимости. Возбуждено уголовное дело. Двое задержанных находятся под домашним арестом, с двух взяли подписку о невыезде. Следствие предполагает, что эти четверо жителей Ленобласти могут быть причастны и к совершению других эпизодов мошенничества.

Это не первый случай мошенничества со страховкой несуществующей недвижимости. В марте 2019 года собственница дома в Калужской области потребовала от страховой компании 6,5 миллиона рублей за сгоревший дом. В ходе расследования выяснилось, что жилье было застраховано по одним фотографиям даже без осмотра сотрудниками организации. Женщине в выплате было отказано.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Тосненском районе задержали мошенников за поджог фанерного муляжа дома ради семимиллионной страховки
Притворявшийся строителем россиянин заработал 46 миллионов и тюремный срок
В Новосибирске выделили 600 тысяч рублей на снос несуществующего дома
Поэт-песенник продавал воображаемое жилье матерям-одиночкам
Другие материалы рубрики
Дом00:0410 сентября

«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»

Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
13:33Сегодня

Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя

12:07Сегодня

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

10:28Сегодня

Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей

Дом00:03 6 сентября

«Люди ходить боятся»

Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
09:42Сегодня

Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц

07:32Сегодня

Москвичи начали селиться в микроквартиры

15:0212 сентября

Ипотеку упростят

Дом00:02 4 сентября

Русские сдаются

Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
21:3212 сентября

Московским квартиросъемщикам пообещали большие перемены

14:1812 сентября

В Турции решили затопить курдский город

17:5412 сентября

Россияне случайно получили новое жилье и рассердились

Россия
Российский священник объяснил совет «остудить пукан» в соцсети
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Синоптики оставили в секрете сроки наступления бабьего лета в России
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Россия потребует «железных договоренностей» на встрече по Донбассу
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Помощник Путина назвал возможные сроки встречи по Донбассу в «нормандском формате»
Все материалы
Мир
Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Чехия отчитала российского посла
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Шойгу позвал американцев на Курилы
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Президент Филиппин разрешил народу стрелять по коррупционерам
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Сенцов подарил Зеленскому банку из российской тюрьмы
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Все материалы
Экономика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Эксперимент KFC по введению здорового питания провалился
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
Россияне набрали кредитов и пожаловались на кабалу
Рублевские грядки
О юристе, ставшем картофелеводом
Лондонская биржа отказалась приютить Гонконг
Все материалы
Силовые структуры
Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский пенсионер открыл огонь и ранил троих полицейских
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Костер из тонны конопли в Подмосковье попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Россия выбрала создателя замены Ан-2
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Российский военный спутник «Космос-2521» исчез
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Раскрыта связанная с раком столетняя тайна
Все материалы
Спорт
Боксер Ковалев договорился с чемпионом мира Альваресом о бое
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Чрезмерно оголившая ягодицы пловчиха добилась справедливости
Охота на «сорок»
Главные интриги пятого тура АПЛ, на которых можно заработать
28-летний российский боксер умер на тренировке
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Повторившего рекорд Погребняка игрока признали лучшим в АПЛ в августе
Все материалы
Культура
Налоговая поставила точку в вопросе о деньгах Киркорова
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Раскрыт диагноз Анастасии Заворотнюк
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
У Заворотнюк начался отек мозга
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии
Все материалы
Интернет и СМИ
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Скачущие по скалам бараны заставили пользователей сети усомниться в гравитации
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Собчак и Богомолов обвенчались
Все материалы
Ценности
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Женщина нашла применение свадебному платью в обычной жизни
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Раскрыта цена свадебных колец и браслетов Собчак и Богомолова
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Тело Бритни Спирс в купальнике восхитило поклонников
Все материалы
Путешествия
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Молодой пассажир самолета притворился стариком-инвалидом и попался
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Мадуро объявил об открытии авиасообщения между Москвой и Каракасом
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Объяснен «самый странный маршрут» московского поезда
Все материалы
Из жизни
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Исчезнувшего 20 лет назад человека нашли на спутниковой карте
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Саудовская принцесса осуждена за похищение водопроводчика
Все материалы
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4
Все материалы
Дом
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы