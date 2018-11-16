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Притворявшийся строителем россиянин заработал 46 миллионов и тюремный срок

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В Волгограде суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в мошенничестве. Мужчина заключал с гражданами договоры на строительство жилья, не имея никаких разрешений на ведение строительной деятельности. Деньги он присваивал и тратил на личные нужды. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры в пятницу, 16 ноября.

Как выяснили следователи, в период с 2011 по 2016 год Дмитрий Донской, используя реквизиты трех учрежденных им коммерческих организаций, подписывал с жителями Волгограда и области контракты на строительство индивидуальных жилых домов, а также на бронирование земельных участков и квартир в якобы строившихся многоэтажных зданиях.

После заключения договоров Донской получал от заказчиков предоплату и осуществлял незначительный объем работ, чтобы создать видимость исполнения обязательств. Когда граждане перечисляли ему всю сумму по контракту, лжезастройщик прекращал всякую деятельность. При этом у него заведомо не было необходимых для строительства документов.

В общей сложности аферисту удалось заработать на доверчивых клиентах — более тридцати человек — около 46 миллионов рублей. Вину в содеянном Донской не признал, мер к возмещению ущерба не принял.

Суд приговорил мошенника к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В начале октября текущего года стало известно о задержании в Анапе мошенника, действовавшего по схожей схеме. Мужчина продавал жилье в многоквартирном доме, строившемся без разрешительной документации. Суд вынес решение о сносе здания, и аферист об этом знал. Общая сумма ущерба, причиненного подозреваемым, превысила 110 миллионов рублей.

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