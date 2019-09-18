Мошенники придумали новый способ оставить россиян без жилья

Россиян предупредили о новой схеме, которой пользуются мошенники с целью отобрать квартиру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Центробанка и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Речь идет о мошенничестве при займах под залог недвижимости: когда люди приходят получать заем, их уговаривают заложить квартиру, уверяя, что в этом случае итоговая сумма будет больше, а процент по ней меньше. При этом клиенту предлагают подписать не договор займа под залог, а договор обратного выкупа — фактически, человек продает квартиру за сумму «займа» и заключает с ее новым владельцем договор аренды.

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Размер такого кредита зачастую не превышает и четверти стоимости квартиры. Затем мошенники создают заемщикам искусственные условия для просрочки. В итоге жилье стоимостью, например, два миллиона рублей переходит к кредитору за 800 тысяч рублей. По данным ОНФ, в Сибирском федеральном округе от таких схем пострадали уже более 200 человек.

Ранее сообщалось о самых популярных способах мошенников заполучить чужую квартиру. Среди них схема, при которой злоумышленники пытаются незаконно получить электронные подписи владельцев недвижимости, а также заменяют договор продажи на договор дарения и продают квартиры с нарушением прав наследования. Чаще всего, по мнению риелторов, жертвами обмана становятся пожилые люди.

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