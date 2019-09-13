Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении агента по недвижимости, мошенническим образом завладевшего чужим жильем. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.

За помощью к 41-летнему риелтору обратился житель одной из деревень Воткинского района республики, который хотел продать принадлежавшую ему квартиру. Специалист пообещал найти покупателя и заключить сделку, но затем просто переоформил недвижимость на себя и продал ее.

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Деньги, вырученные от продажи имущества, агент клиенту не отдал. Впоследствии риелтор перестал отвечать на телефонные звонки, и потерпевший обратился в полицию. Сумма причиненного аферистом ущерба оценивается в 1,2 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Мошенник находится под домашним арестом.

В минувшем августе в России изменились правила переоформления недвижимости. Отныне дистанционный способ передачи прав запрещен, желающим переоформить объект приходится самостоятельно подавать заявку в госорганы. Правила пришлось менять из-за участившихся случаев мошенничества — злоумышленники находили граждан, которые не оформили на себя электронные подписи. Преступники проводили фиктивную регистрацию таких подписей, после чего подавали заявки на передачу прав собственности дистанционно.

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