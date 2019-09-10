Неизвестные потратили 100 миллиардов рублей на жилье в Москве

С начала 2019 года долларовые миллионеры купили в российской столице жилой недвижимости — апартаментов и квартир стоимостью от миллиона долларов за лот — в общей сложности на 100 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, только за минувшее лето в городе было заключено 260 сделок по приобретению таких объектов. То есть в среднем каждый день в указанном ценовом сегменте совершалось по три сделки. Суммарная стоимость реализованных в течение лета высокобюджетных жилых лотов составила почти 405 миллионов долларов (более 26 миллиардов рублей).

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Как отмечают риелторы, чаще всего покупатели квартир с бюджетом от миллиона долларов выбирали жилье в Хамовниках (на этот район пришлось 38 процентов сделок с дорогим жильем). Далее по популярности следуют Пресненский и Тверской районы.

«Средний бюджет сделки для покупателей-миллионеров с начала 2019 года составил 1,9 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Более 70 сделок заключено по цене от трех миллионов долларов, из них 20 сделок — в ценовом сегменте более пяти миллионов», — уточняется в предоставленных материалах.

Ранее в сентябре стало известно, что за первые восемь месяцев 2019-го состояние богатейших бизнесменов России выросло на 28,316 миллиарда долларов. Самым состоятельным гражданином страны признан один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,88 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда.

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