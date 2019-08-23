Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России

Самая дорогая квартира России продается в Москве за 968 миллионов рублей. Об этом сказано в исследовании федерального портала «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По меркам элитной недвижимости квартира не очень большая (240 квадратных метров), однако она находится в отреставрированном доходном доме 1812 года с богатым декором на фасаде, что и объясняет ее высокую стоимость. Здание расположено на территории элитного жилого комплекса у Никитских ворот.

В Петербурге на продажу выставлена дизайнерская квартира на Большой Пушкарской улице за 650 миллионов рублей. Площадь квартиры в несколько раз больше, чем у лидера рейтинга (539 квадратных метров), есть два этажа и антикварная мебель.

Самая дорогая квартира Екатеринбурга стоит 150 миллионов рублей. Именно столько просят за 240-метровые хоромы с пятью комнатами в клубном доме на улице Хохрякова. В Казани есть квартира чуть дешевле — 139 миллионов рублей за жилье площадью 350 квадратных метров с террасами и хаммамом.

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Двухуровневый пентхаус с террасами — самая дорогая недвижимость Новосибирска. Это 350 квадратных метра в доме на проспекте Академика Каптюга за 87 миллионов рублей. Нижний Новгород может похвастаться пентхаусом только за 63 миллиона рублей. У квартиры площадью 254 квадратных метра есть индивидуальный лифт на крышу, но отделывать жилье покупателю придется самостоятельно.

В Самаре 210 квадратных метров с видом на Волгу продаются за 50 миллионов рублей. В Челябинске самый роскошный объект — 5-комнатная квартира площадью 272 квадратных метра на центральной улице за 48 миллионов рублей.

За 42 миллиона можно приобрести самую дорогую квартиру Перми на Петропавловской улице в малоквартирном клубном доме с закрытой территорией. Наконец, 5-комнатная квартира с видом на водохранилище в самом известном воронежском доме на улице 20-летия ВЛКСМ стоит 28 миллионов рублей.

Стоимость элитной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга превосходит среднюю по упомянутым городам в 75 раз. В Екатеринбурге самый дорогой объект в 31 раз дороже среднего, в Казани — в 28, в Новосибирске — в 23, в Перми — в 13 раз. Самым «демократичным» городом из десятки оказался Воронеж: элитное жилье здесь дороже «обычного» в 10 раз.

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